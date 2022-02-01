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Петербургские спортсмены получат за медали на Олимпиаде от 1,5 млн рублей

Петербургские спортсмены получат за медали на Олимпиаде от 1,5 млн рублей

Российские спортсмены из Санкт-Петербурга, которые выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине, получат за медали денежные вознаграждения. Об этом рассказал глава петербургского комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь.

Атлеты, которые выиграют золото, получат 5 миллионов рублей. За серебряную медаль полагается выплата в размере 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую — 1,5 миллиона рублей. Также по 600 тысяч рублей получат петербуржцы, занявшие четвертое место, а все остальным участникам соревнований полагается по 50 тысяч рублей.

«Соизмеримые призовые в нашем регионе получают тренеры, готовившие олимпийцев», — рассказал Шантырь во время пресс-конференции ТАСС.

Торжественная церемония открытия зимних Игр в Пекине начнется 4 февраля. Олимпиада продлится до 20 февраля. На соревнованиях в столице Китая выступят более 200 спортсменов из России.

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