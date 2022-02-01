«Терминатор» по-русски. В Японии впечатлены характеристиками новой российской БМПТ

Японские обозреватели портала Traffic News оценили возможности и потенциал российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». По аналогии с киберперсонажем одноименного американского боевика, российское чудо техники обладает колоссальной огневой мощью — одна лишь единица БМПТ способна заменить собой практически целый мотопехотный взвод.

Первый опытный образец машины был изобретен еще в 1997 году и носил название «Объект 781». Сейчас, после множества преобразований, он представляет из себя «уникальный танк, защищающий танки», говорят японские эксперты.

«Важной особенностью машин серии "Терминатор" является наличие у них большого числа различных сенсоров и датчиков, в том числе тепловизионных, которые делают возможности ведения БМПТ огня во всепогодном и круглосуточном режимах. У БМПТ сложная современная система управления огнем», – отметили аналитики.

mil.ru / Министерство обороны РФ

Как отметили в издании, внешне «Терминатор» напомнил им образ танков Первой мировой войны. А за основу создатели взяли хорошо себя зарекомендовавшую и надежную базу главного боевого российского танка Т-90.

Современная версия БМПТ оснащена одной башней, на которой располагаются две скорострельные тридцатимиллиметровые пушки и танковый пулемет калибром 7,62 мм. Дополнительно на корпусе размещены два автоматических гранатомета и специальные контейнеры с четырьмя управляемыми ракетами внутри. Они способны уничтожать бронированные цели на расстоянии до 6 километров.

«В советское время название оружия не объявлялось, но смысл именования оружия после того, как страна стала Россией, нельзя недооценивать. Название БМПТ "Терминатор" весьма говорящее, если вспомнить, что в фантастических блокбастерах этим словом обозначались машины, охотящиеся за людьми», – рассудили авторы статьи.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

«Терминаторы» — это принципиально новый класс военной техники, которого нет еще ни у одной армии мира. БМПТ регулярно задействуют в имитациях крупных боев. Последний раз Минобороны РФ демонстрировало их на совместных с Белоруссией учениях «Запад-2021», которые прошли в сентябре прошлого года.

Несмотря на то, что испытания БМПТ еще не закончены, первая их рота уже сформирована на базе 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ. Продолжается тестирование машин, которое должно завершиться летом этого года. Впоследствии в каждом танковом батальоне России будет создана отдельная рота БМПТ.