Новый документальный фильм о семье Романовых вышел на Первом канале

Премьера документального фильма «Дело Романовых. Следствием установлено...» состоялась 30 января на Первом канале. Картина рассказывает о расследовании убийства царской семьи.

В создании картины принимал участие Следственный комитет России. Сюжет фильма рассказывает о новом исследовании, которое проводилось специалистами с 2015 года. Согласно нему, эксперты вот-вот объявят о том, подлинные ли останки монарших особ были найдены под Екатеринбургом. Итоги будут представлены на Архиерейском Соборе весной 2022 года. Если церковь согласится с выводами экспертов и следователей и подлинность останков царской семьи будет подтверждена, состоится церемония обретения мощей.

Кроме того, зрителям были представлены исторические документы. Также съемочная группа побывала на месте смерти царской семьи под Екатеринбургом.