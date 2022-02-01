Сотрудники ГИБДД провели рейды на льду Рыбинского водохранилища

В ГИБДД проанализировали итоги прошедших 29 января рейдов по контролю за использованием снегоходов на акватории Рыбинского водохранилища в Ярославской области.

По данным автоинспекторов, всего было проверено 39 снегоходов, за различные нарушения владельцы 19 из них получили штрафы в размере от 5 до 15 тысячи рублей. Отмечается, что подобные проверки будут проводиться на постоянной основе с усилением бдительности во время выходных и праздничных дней, сообщают «Питерские заметки».

В ГИБДД напомнили, что пользоваться незарегистрированными снегоходами и без свидетельства о прохождении техосмотра запрещено. Водители должны иметь удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией АI.