Итог конфликта между Украиной и США зависит от развития взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. Таким мнением поделился украинский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт отметил, что политика властей Соединенных Штатов по отношению к Украине не отвечает интересам лидера государства Зеленского. Такое «сотрудничество» привело украинского президента к плачевным последствиям: в стране назревают проблемы в бюджете, курс гривны идет к обрушению, финансовые активы утекают.

Погребинский предупреждает, что подобные условия могут привести к протестным акциям в регионе.

«Эта игра США идет вразрез с интересами самого Зеленского. Странно, что он решается перечить Байдену. Очевидно, считает, что продолжение этой кампании представляет личную угрозу», — говорит политолог.

Траекторию отношений США и Украины определит развитие «российско-американского сюжета». В случае усиления эскалации украинский лидер урегулирует контакт с Вашингтоном. В ином варианте, на сотрудничество Киева и Вашингтона поставят крест — денежная помощь американских властей будет заметно тормозить. Но насколько серьезное недовольство ждет Киев со стороны Белого дома, пока остается тайной.