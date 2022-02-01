Деятельность Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР сопровождается громкими скандалами и стала новой проблемой для страны. Несмотря на это, республика справилась с внутренними проблемами и встала на путь поэтапного развития.

С 2014 года миротворцы ООН работают в ЦАР. Они должны помогать местным властям в вопросах обеспечения безопасности, защиты граждан, а также борьбе с террористическим формированиями. На деле все оказалось иначе.

«Голубые каски» органично вписались в преступную деятельность в республике. Их обвиняют в разбое, грабежах, изнасилованиях, контрабанде, поставках оружия радикалам, а также убийствах. Многочисленные преступления только осложнили и так непростую ситуацию.

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Власти, а также граждане ЦАР требуют немедленного вывода миротворцев ООН из страны, поскольку сейчас именно они стали главной угрозой для государства. Борьбу с террористами, прописанную в задачах МИНУСКА, успешно ведут правительственные войска, подготовленные российскими инструкторами. Россияне, которые в зарубежных источниках зачастую упоминаются как сотрудники «ЧВК Вагнера», организовали профессиональную подготовку для военных республики.

Несмотря на преступную деятельность сотрудников ООН, Центральноафриканская Республика продемонстрировала непоколебимую волю к миру и стабильности. Страна стала примером для всего континента, как можно преодолеть глубокий кризис при поддержке надежного партнера.