Лукашенко попросил Беглова поделиться с ним «кусочком» блокадного хлеба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отнесет часть хлеба домой, чтобы показать детям.

Речь идет о блокадном хлебе, который в Минск для экспозиции привез губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Белорусский лидер попросил, чтобы тот поделился с ним «кусочком».

«И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу», — сказал Лукашенко.

Беглов 1 февраля встретился с президентом Белоруссии в Минске. Стороны обменялись мнениями о Великой Отечественной войне, а также обсудили экологию и экономику Северной столицы.