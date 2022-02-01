Израильский политолог Кедми признался, что положительно оценил Путина после первой встречи

Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми впервые рассказал, о чем написал в докладе о президенте России Владимире Путине, когда впервые увидел его.

Кедми раньше возглавлял израильскую службу «Натив». Он дал развернутое интервью YouTube-каналу Metametrica и прокомментировал напряженную обстановку в геополитике. Потом политолог поделился интересными фактами из своей жизни, связанными с Владимиром Путиным.

Военный эксперт знаком с российским президентом с 1996 года. Яков Кедми признался, что у него сложные отношения с главой государства.

«Я встречался с ним не раз и не два. И отношение у меня к нему чисто профессиональное», — отметил политолог во время интервью.

Он вспомнил, какую оценку дал Владимиру Путину после первой встречи, когда тот еще работал главой Федеральной службы безопасности. Характеристика была «в целом положительной», заверил бывший сотрудник израильских спецслужб.

«Если бы не было Путина, сегодня России не было бы», — резюмировал свой речь Яков Кедми.

Ранее он сообщил, что президент РФ Владимир Путин может легко охладить пыл США в диалоге по безопасности. По мнению политолога, главе государства хватит всего двух звонков.