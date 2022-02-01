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Сенатор Цеков раскритиковал заявление секретаря СНБО Украины об опасности Минских соглашений

Армия
Сенатор Цеков раскритиковал заявление секретаря СНБО Украины об опасности Минских соглашений

Российский сенатор Сергей Цеков отреагировал на заявление секретаря украинского СНБО Алексея Данилова, который сообщил о разрушении страны в случае реализации Минских соглашений.

Член комитета верхней палаты российского парламента по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в интервью RT назвал высказывание Данилова совершенно недопустимым.

«Абсолютно провокационное заявление. Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину», — раскритиковал Цеков мнение секретаря СНБО.

По словам сенатора, устойчивое мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в Донбассе возможно только на основе последовательного и точного выполнения всех пунктов минских договоренностей.

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