Сенатор Цеков раскритиковал заявление секретаря СНБО Украины об опасности Минских соглашений

Российский сенатор Сергей Цеков отреагировал на заявление секретаря украинского СНБО Алексея Данилова, который сообщил о разрушении страны в случае реализации Минских соглашений.

Член комитета верхней палаты российского парламента по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в интервью RT назвал высказывание Данилова совершенно недопустимым.

«Абсолютно провокационное заявление. Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину», — раскритиковал Цеков мнение секретаря СНБО.

По словам сенатора, устойчивое мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в Донбассе возможно только на основе последовательного и точного выполнения всех пунктов минских договоренностей.