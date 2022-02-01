Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп выступил против обязательной вакцинации, а также призвал к восстановлению в должности всех военнослужащих, которых уволили из армии США из-за отказа вакцинироваться, сообщает Breitbart News.

« Пришло время американскому народу провозгласить независимость <...>. Мы должны сказать этой группе лицемеров, тиранов и расистов, что мы больше не позволим им контролировать нашу жизнь, влиять на наших детей и закрывать наш бизнес — мы ушли от COVID-19. Нравится им это или нет, мы двигаемся дальше », — произнес Трамп.

Политик раскритиковал и действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена за его «нелепый закон» о COVID-19, пообещав в ближайший год добиться от Пентагона компенсаций и извинений для всех военнослужащих, которые пострадали от действий властей.

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«К онгресс примет закон о повторном приеме на работу каждого военнослужащего, который был жестоко уволен Джо Байденом и его нелепым законом о COVID-19. Мы заставим Пентагон принести патриотам извинения, а также выплатить компенсацию каждому », — пообещал республиканец.

Ранее автор американского издания The American Conservative Сохраб Ахмари в своей статье признал, что слова Путина о деградации Запада оказались истинной.