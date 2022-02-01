Песков подтвердил отсутствие у Путина планов проводить переговоры с Джонсоном 1 февраля

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводит телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном 1 февраля.

Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сегодня беседа между Путиным и Джонсоном не планируется, однако она может быть согласована в другие сроки.

«Мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы, мы тогда по итогам состоявшегося разговора — если он состоится — вас проинформируем», — сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

Ранее стало известно, что британский премьер собирался посетить Украину в сопровождении главы МИД королевства Элизабет Трасс. Однако из-за болезни министра планы Джонсона могут измениться.