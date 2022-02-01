Американский аналитик предрек плачевный итог антироссийских санкций для всего мира

Американский аналитик Тим Макдонелл опубликовал статью в бизнес-газете Quartz, в которой предостерег Конгресс США от введения очередных санкций против России. По его мнению, усиление экономического давления на Москву приведет к подорожанию огромного количества товаров во всем мире, «от хлеба до автомобилей».

«Санкции, скорее всего, будут направлены против крупнейших российских банков. Это рискованный гамбит против страны, чей экспорт ископаемого топлива, металлов, пшеницы и других ключевых сырьевых товаров имеет решающее значение для многих глобальных цепочек поставок», – считает колумнист.

В частности, Макдонелл отметил, что на Россию приходится около 43% палладия во всем мире. Он необходим для производства автомобильных двигателей и медицинских нужд. Главные залежи этого редкого минерала располагаются на полуострове Таймыр в Заполярье.

ПолитРоссия /

Аналитик отметил, что на фоне растущей инфляции и роста спроса на некоторые виды сырья, стоимость ключевых товаров российского экспорта уже взлетела, превысив допандемийные показатели. Если добавить к этому еще и санкции, то «экономическая боль» от них распространится далеко за пределы РФ. Даже если ограничения США не затронут напрямую промышленные секторы РФ.

«Угроз санкциями и продолжающихся дипломатических переговоров может быть достаточно, чтобы сдержать вторжение», – подчеркнул обозреватель.

Отметим, цена на российский газ в Европе за последний год выросла более чем в пять раз. Стоимость экспортируемой электроэнергии на фоне энергетического кризиса в Китае увеличилась в 2,6 раза. А цена на нефть марки Urals в 2021 году колебалась в районе 69 долларов — это на 65% выше средних показателей 2020-го.