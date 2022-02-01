Department of Human Nutrition назвал три пряные добавки, снижающие холестерин и давление

Исследование, проведенное Department of Human Nutrition и NWFP Agricultural University, показало, что корица, имбирь и черный перец могут понизить давление и уровень плохого холестерина.

Употребление корицы благотворно влияет на организм. Пряность оказывает положительное влияние на уровень сахара и плохого холестерина в крови. Исследование показало, что шесть граммов корицы улучшат состояние организма.

Имбирь помогал снижать артериальное давление, если в день испытуемые съедали около трех граммов специи. Черный перец содержит химический пиперин, который оказывает противовоспалительное действие. Эта специя полезна при диабете.

Для снижения уровня холестерина рекомендуется пить иван-чай. В нем содержится бета-ситостерин, который благотворно влияет на гормональную систему, сообщает телеканал «360».