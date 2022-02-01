Индексация пенсий, отвод от вакцинации и новые штрафы. Что ждет россиян с 1 февраля

В феврале 2022 года в России вступает в силу ряд важных законов и новых правил. К примеру, материнский капитал будет проиндексирован с учетом фактической инфляции, а неработающим пенсионерам увеличат выплаты на 8,6%. Подробнее о том, что изменится в жизни россиян в этом месяце, в материале «ПС».

О маткапитале и других выплатах

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на 8,4%. С этих пор размер выплаты начнут ежегодно пересматривать с учетом индекса роста потребительских цен за предыдущий год — то есть в соответствии с фактической, а не прогнозируемой инфляцией, как раньше.

Таким образом, выплата на первого ребенка достигнет 524,5 тысячи рублей, а на второго — 693,1 тыс. руб. при условии, что семья не получала денег после рождения первенца. Если сумма была перечислена, то размер доплаты при рождении второго ребенка составит 168,6 тыс. руб.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Кроме того, на 8,4% вырастут и другие социальные пособия. Речь, в частности, идет о единовременной выплате при рождении ребенка, размер которой составит 18,8 тыс. рублей, если он родился до начала февраля, и 20,4 тыс. руб. — после 1 февраля.

Помимо этого, будут увеличены такие меры соцподдержки, как пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, единовременное пособие опекунам или усыновителям при передаче детей в семью, компенсация гражданам, получившим инвалидность из-за чернобыльской аварии, ежемесячная выплата участникам ВОВ и многие другие.

О пенсиях

С февраля неработающие пенсионеры смогут получать повышенную страховую пенсию, которую проиндексируют выше уровня инфляции, то есть на 8,6%. Также пожилые люди получат доплату за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%), и 8,6%, потому что закон имеет обратную силу.

Невские Новости / Сергей Борода

По словам зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, средняя прибавка к пенсиям после полной индексации составит около 1,4 тыс. рублей, а средний размер страховой пенсии по старости — 18,9 тыс. рублей.

При этом подавать дополнительных заявлений для перерасчета не потребуется, разница будет начислена Пенсионным фондом России (ПФР) автоматически вместе со следующей выплатой.

О должниках

С этого месяца в России вступят в силу поправки к ФЗ «Об исполнительном производстве», принятые летом прошлого года. Согласно изменениям, приставы обязаны оставлять на счету должника сумму, равную прожиточному минимуму при списании с него негосударственных долгов.

Для этого гражданину необходимо обратиться в службу судебных приставов с реквизитами банковского счета, чтобы подтвердить наличие постоянного дохода и его размер. Впрочем, нововведение не коснется случаев взыскания алиментов, возмещения причиненного преступлением ущерба и уплаты административных и судебных штрафов в качестве меры уголовно-правового характера.

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О массовых захоронениях

Кроме того, в России впервые появится национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время. Документом вводятся критерии выбора мест погребения, порядок формирования запасов средств для проведения срочных захоронений и организация колумбариев и стен скорби.

Соответствующий ГОСТ был подготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

О медотводе от вакцинации

Также устанавливается контроль за предоставлением медицинских отводов от вакцинации. После каждого случая введения препарата от коронавируса или обнаружения медицинского противопоказания к прививкам эти сведения будут вноситься в специальный информационный ресурс.

pexels.com / Gustavo Fring

Обладатели такой справки получат QR-код с указанием причины медотвода и организации, которая его оформила. При отсутствии сертификата о том, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, по-прежнему разрешается использовать отрицательный ПЦР-тест.

О пожизненном заключении педофилов

С 8 февраля вступят в силу поправки в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), которые призваны усилить ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Пожизненным лишением свободы будет караться сексуальное насилие над детьми, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

Помимо этого, с 8 февраля увеличат размер денежных взысканий за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Также будет введена административная ответственность за ее перевозку с такими нарушениями. Штрафы составят до 500 тыс. рублей для юридических лиц.