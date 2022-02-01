Создатель группы экстрасенсов Кремля озвучил пугающее предсказание о будущем России

Россия столкнется с большими потрясениями к 2030 году, поэтому будущее страны нельзя назвал безоблачным. Такое пугающее предсказание при жизни озвучил создателей особой группы экстрасенсов и парапсихологов при Главном управлении охраны РФ, генерал-майор ФСО Борис Ратников.

Москва слишком болезненно реагирует на политические и социальные проблемы, а также придает большое значение духовным трагедиям. Поэтому России приходится тяжелее, чем другим государствам, сказал парапсихолог в декабре 2020 года.

«Разумеется, наш отдел заглядывал за горизонт, но то, что мы там увидели, оптимизма не внушает. В 2030 году целостного государства Россия мы не увидели. В мировом энергетическом пространстве целостной России нет», — говорил Ратников.

По словам эксперта, спасти Россию еще можно, но для этого необходимо очистить душу и мысли. Тогда удастся сохранить не только страну, но и весь мир. Алгоритм нашей судьбы выглядит так: мысль — слова — действия — привычки — характер. Эту схему необходимо контролировать на каждом этапе. И вот сейчас в мире наступил тот самый момент, когда каждой душе следует очиститься и направить свои мысли к благостному, заключил кремлевский экстрасенс.

Певец Бедрос Киркоров ранее опроверг новости о предсказаниях Ванги о «войне» между Россией и Украиной. По его словам, конфликта между странами в 2022 году не будет.