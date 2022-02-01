Гигантские космические возмущения во Вселенной объясняют напряжение Хаббла

Ученые Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук нашли объяснение парадокса напряжения Хаббла.

Он заключается в том, что скорость расширения Вселенной, измеренная локально, больше, чем это следует из наблюдений микроволнового фона. Постоянная Хаббла также показывает разницу между глобальным и локальным измерением.

Китайские астрономы выдвинули гипотезу, согласно которой отклонения от изотропии можно объяснить существованием гигантских возмущений во Вселенной. Длина этих волн превышает размер космологического горизонта, их назвали модами супергоризонта. Материал опубликован в издании The Astrophysical Journal Letters.

Физики Европейского центра ядерных исследований воссоздали материю первых мгновений жизни Вселенной. Кварк-глюонную плазму ученые получили искусственно на Большом адронном коллайдере, сообщает телеканал «360».