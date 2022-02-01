Чекист-предатель. Как советский перебежчик 3,5 года сидел в тюрьме за убийство Кеннеди

Советский перебежчик Юрий Носенко сдал американским спецслужбам до 400 агентов СССР и огромный пласт актуальной на тот момент секретной информации. Однако он все равно считался в США двойным агентом. В Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов считали, что он напрямую причастен к убийству Джона Кеннеди.

Историки до сих пор спорят о причинах побега агента советской спецслужбы на Запад. Будучи выходцем из семьи министра судостроения СССР, он учился в престижном МГИМО, а затем начал работать в КГБ. Карьера сразу пошла в гору, и в скором времени Носенко-младший уже выполнял задания не на границах родной страны, а в зарубежных командировках. Он курировал отдел, который разрабатывал туристов, посещавших Советский Союз по кратковременным путевкам.

По мнению историка ЦРУ Тима Вейнера, агент КГБ сбежал на Запад, поскольку обнаружил, что проститутка после бурной ночи украла у него большое количество казенных подотчетных франков. Потом советский разведчик якобы подошел на официальном мероприятии к вычисленному им агенту ЦРУ и предложил сделку: служба платит 900 долларов в обмен на важную информацию.

Тем не менее, несмотря на такой «ценный подарок», американская разведка посчитала его двойным агентом. Дело в том, что единственный официальный подозреваемый в деле убийства президента Кеннеди — Ли Харви Освальд — какое-то время жил в Советском Союзе. За ним пристально наблюдали в КГБ, более того, именно Носенко был одним из тех, кто после личной беседы принимал решение вербовать его для нужд службы или нет.

wikipedia.org / Walt Cisco, Dallas Morning News / Public Domain / Marina Oswald / Public Domain

Именно этот факт в биографии обернулся для советского перебежчика большой проблемой — когда Носенко сообщил ЦРУ, что Освальд не был агентом СССР, ему не поверили. Это стало поводом, чтобы поместить «шпиона» в тюрьму для более тщательного допроса. Носенко арестовали по «протекции» начальника контрразведки ЦРУ Джеймса Энглтона и Дэвида Мерфи из так называемого «советского отдела».

Заключение продолжалось 3,5 года. Обвинения с него были сняты лишь в 1968 году. В качестве компенсации за пребывание в тюрьме советскому перебежчику выплатили 137 тысяч долларов и приняли на службу в ЦРУ консультантом.

Всю оставшуюся жизнь Юрий Носенко прожил в США под именем Джорджа Мартина Роснека и умер в 2008 году в возрасте 81 года после продолжительной болезни. В СССР он был заочно приговорен к расстрелу с июля 1964.