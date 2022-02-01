Зеленский призвал украинцев рассчитывать только на свои силы

Украина может рассчитывать только на свои силы. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства взял слово на открытии новой сессии Верховной рады. По его словам, Украине не стоит ждать помощи извне, поэтому надо надеяться только на себя.

"Мы должны быть едины в борьбе за жизнь и за здоровье", — сказал политик.

Во время своей речи президент также сообщил, что подписал указ об укреплении обороноспособности страны и увеличении зарплат военных. Он также выразил надежду на встречу лидеров стран «нормандского формата».

Недавно Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. По словам главы Белого дома, они были продуктивными.