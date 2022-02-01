Польша планирует поставлять на Украину ПЗРК и беспилотники

Власти Польши определились с вооружением, которое планируют отправлять на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает польское агентство РАР.

Со слов политика, киевские власти могут рассчитывать на переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Гром» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного назначения.

«Мы готовы помочь Украине как поставками предметов первой необходимости, так и оборонительного оружия, в том числе боеприпасов, комплексов "Гром" и беспилотников», — прокомментировал он.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Варшава приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч единиц оборонительного вооружения, в том числе снарядов для систем ПВО.

Однако не все жители европейских стран поддерживают подобное. В нескольких городах Чехии, включая Прагу, прошли массовые акции протестов против военных поставок на Украину. В них приняли участие местные организации пацифистов, а также все те, кто разделяет их недовольство правительственным решением.