Политолог Бардин объяснил, зачем Украина готовит фейковые репортажи о нападении России

Ситуация на юго-востоке Украины сама собой уже не разрешится и боестолкновений, видимо, не избежать, считает кандидат политических наук, член высшего совета Всероссийского общественного движения «Сильная Россия» Максим Бардин.

В этой связи не вызывает удивления информация о подготовке украинскими журналистами постановочных репортажей о нападении России, отметил эксперт. Накануне глава Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские спецслужбы при поддержке западных коллег готовят информационную кампанию, которая должна убедить всех в российской агрессии.

Так, сначала планируется выпуск видеосюжетов о якобы начавшихся боевых действиях со стороны ЛДНР и РФ, затем будут показаны успехи украинской армии по уничтожению «террористов», которыми на самом деле будут мирные граждане. Подставные герои на камеру должны просить «освободить их от российского гнета».

«Западные СМИ уже давно развернули информационную кампанию по «российской агрессии». Эта кампания должна стать поводом для введения против России «санкций из ада». Поэтому та информационная кампания, о которой говорят в ЛНР, является лишь частью большой кампании, разрабатываемой серьезными специалиста из США и Великобритании. Что касается, тезиса о том, что «специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об «ужасах войны» и просить «освободить их от российского гнета», — то это уже достаточно старый прием, который широко использовался западными СМИ и спецслужбами в 90-х годы на Балканах. В частности, в Хорватии и Боснии и Герцеговине», — отметил Бардин.

В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт на Украине - не в интересах России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информационная истерика США и НАТО «щедро обрамлена ложью и фейками», а глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что раскрученная истерика нацелена на саботаж Киевом Минских соглашений.