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Глава МИД Финляндии Хаависто получил послание Лаврова по вопросам безопасности

Политика
Глава МИД Финляндии Хаависто получил послание Лаврова по вопросам безопасности

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто получил послание от Москвы по вопросам безопасности. Об этом сообщил источник РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.

Автором послания является министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Согласно данным источника, российская сторона ожидает реакции от Финляндии.

«Посольство передало соответствующее письмо министру иностранных дел Финляндии», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров уже направил официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ. Министр потребовал объяснить, как будут выполняться обязательства не укреплять безопасность за счет других стран.

#россия #финляндия #лавров