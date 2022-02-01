Глава МИД Финляндии Хаависто получил послание Лаврова по вопросам безопасности

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто получил послание от Москвы по вопросам безопасности. Об этом сообщил источник РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.

Автором послания является министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Согласно данным источника, российская сторона ожидает реакции от Финляндии.

«Посольство передало соответствующее письмо министру иностранных дел Финляндии», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров уже направил официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ. Министр потребовал объяснить, как будут выполняться обязательства не укреплять безопасность за счет других стран.