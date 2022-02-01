Пульмонолог Пальман назвал главное отличие кашля при омикрон-штамме COVID-19

Врач-пульмонолог Александр Пальман сообщил об отличиях кашля при омикрон-штамме COVID-19. По его словам, новому варианту инфекции присущ горловой, а не легочный кашель.

Врач пояснил, что при «Омикроне» кашель возможен. Однако сам симптом при заражении этим штаммов протекает с определенными особенностями.

«Я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты», — отметил специалист в беседе с изданием «Москва 24».

Пульмонолог заявил, что вирус начал приспосабливаться к сосуществованию с человеком, став более заразным, но менее смертоносным.

Сильный непрерывный кашель может указывать на развитие «стелс-омикрона», сообщает телеканал «360». Другим симптомом нового подвида болезни является высокая температура.