Украинская пропаганда о «российском вторжении» наносит разрушительный ущерб экономике страны. Об этом заявил греческий политолог Пол Антонопулос.

Эксперт в статье для InfoBrics напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский возмущен сообщениями западных СМИ о неизбежности «вторжения». По словам политолога, такая информационная кампания наносит разрушительный ущерб по экономике страны, пишет «ПолитРоссия».

«Нынешний кризис на Украине спровоцирован англо-американским альянсом», — считает Антонопулос.

Политолог обратил внимание, что инвесторы в спешке бегут из страны на фоне сообщений западных СМИ. Руководству Украины предстоит вложить около 5 млрд долларов для стабилизации экономики. Эксперт считает, что ситуация складывается катастрофическая, поскольку сейчас гривна бьет рекорды падения по отношению к доллару.

«Кажется, теперь Киев отчаянно сожалеет о тиражировании слухов о российском вторжении и о том, что позволил англо-американскому альянсу и его медийному аппарату ухватиться за эту идею», — констатировал эксперт.

Антонопулос подчеркнул, что Киев рассчитывал на военную поддержку со стороны Запада на фоне истории с «вторжением». Однако Украина попала в собственную ловушку.

Стоит отметить, что российская сторона неоднократно отвергала сообщения о возможном «вторжении». По мнению Москвы, НАТО использует этот повод для размещения своих войск около границ РФ.