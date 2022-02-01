Запасной план Литвы на случай газовой блокады со стороны России влетит ей в копеечку

В Литве подготовили план обеспечения энергетической безопасности страны в случае полного прекращения поставок российского газа в Европу. Примечательно, что никакой информации о возможных перебоях с импортом продукции «Газпрома» Вильнюсу не поступало, однако прибалтийскую республику порядком встревожила новость о возвращении в Калининград плавучей регазификационной установки (ПРГУ) «Маршал Василевский».

25 января судно, ранее находившееся в бельгийском порту Зебрюгге, впервые за два года доставило груз в Калининград. Причем, по сведениям «Коммерсанта», на его борту находилась внушительная партия сжиженного природного газа (СПГ) — 138 миллионов кубометров.

После этого движение в сторону побережья российского эксклава начал еще один СПГ-танкер Energy Integrity, который, в свою очередь, вез 168 миллионов кубометров топлива из портфеля «Газпрома» в рамках проекта Cameroon FLNG.

gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской области

Литовские эксперты усмотрели в этом попытку России подготовиться к прекращению поставок газа по трубопроводам соседних стран и защититься от планируемых санкций со стороны США и их союзников по НАТО в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Но и опасения Вильнюса понять можно, ведь Калининград традиционно снабжается газом именно через Литву — последняя получает топливо «Газпрома» из Белоруссии и далее по трубе экспортирует ее в российский эксклав. Транзитный контракт между сторонами заключен до 2025 года, напомнили аналитики портала RuBaltic.

«И тут, как гром среди ясного неба, грянула новость о возвращении судна в родную гавань с большой партией груза на борту. Литва заподозрила неладное: зачем Калининграду СПГ, если он снабжается трубопроводным газом? Не собирается ли Россия перекрыть эту магистраль?» — рассуждают авторы статьи.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

На этом фоне литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что правительство республики в курсе прибытия «Маршала Василевского» в Калининград, а потому активно готовит национальную энергосистему «к любым неожиданностям». Позднее пресс-секретарь министра энергетики Вита Раманаускайте раскрыла, что Вильнюс разработал некий план на случай прекращения импорта газа из России.

«Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен, позволяют нам обеспечивать поставки природного газа независимо от действий российской стороны», — подчеркнула она.

Впрочем, как отметили эксперты, чисто технически Литва давно готова к такому сценарию, поскольку еще в 2014 году арендовала СПГ-терминал для обретения долгожданной энергонезависимости от «Газпрома». Однако проблема в том, что полный переход на сжиженный природный газ очень дорого обойдется прибалтийской республике.

wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

Не очень-то выгодно такое развитие событий и российской компании, поскольку одна танкерная партия в Калининград оценивается примерно в $90–100 млн недополученной выручки, передает «Коммерсант». В этой связи и Литва, и Россия выполняют свои договорные обязательства в газовой сфере.

«Ни Литва, ни “Газпром” не заинтересованы устраивать какие-то блокады. Но последний действует по принципу “береженого бог бережет”. “Маршал Василевский” вернулся в Калининград на фоне запредельной антироссийской истерии. В этой ситуации весьма логично, что Россия хочет еще раз проверить энергетическую безопасность своего самого западного региона. Закончится истерика — “Маршал" уплывет», — констатировали обозреватели RuBaltic.

Ранее стало известно, что с 1 февраля этого года Литва полностью прекратит отгрузку калийных удобрений из Белоруссии. В этой связи президент Александр Лукашенко объявил на совещании с руководителями калийных предприятий о том, что Минск разработал план болезненных экономических мер в отношении Вильнюса.