В Северной Корее начали выдавать зарплату лекциями о патриотизме

Граждане Северной Кореи получили экстренный вызов на работу. Однако, когда работники явились на предприятия, вместо ожидаемого дня расчета они услышали очередную патриотическую лекцию о пользе социализма.

Все это происходит на фоне массового простоя заводов и фабрик КНДР, а также усиливающейся безработицы, сообщает Radio Free Asia.

С начала пандемии производственный сектор Северной Кореи постоянно сокращается из-за закрытых границ и приостановки торговли с Китаем. Многие заводы страны простаивают не в силах что-либо производить из-за отсутствия импортного сырья. По информации Radio Free Asia, некоторые работодатели предложили сотрудникам зарабатывать деньги за пределами предприятий.

Недавно прошло заседание Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, после чего правительство решило осведомить всех граждан страны о «важных нововведениях». Для этого и был отдан всеобщий приказ явиться на предприятия, бросив все свои дела и планы. Корейцы восприняли это с воодушевлением, ожидая от властей выплат поддерживающих пособий и компенсаций, а также возвращения долгожданной работы.

Global Look Press / Kcna / Xinhua

Каково было разочарование строителей корейского коммунизма, когда вместо вышеуказанных благ они получили лишь «полезную информацию» о напряженной атмосфере вокруг полуострова, а также напоминание, что они являются потомками Великого вождя, основателя нации Ким Ир Сена и воинами генерала Ким Чен Ына, «как на работе, так и дома», сообщает анонимный источник издания.

Журналисты предполагают, что молниеносность агитационного мероприятия была связана с недавними испытаниями Северной Кореей новой гиперзвуковой ракеты и высокоточного ударного оружия.

«Политбюро ЦК партии единогласно признало, что нам следует более тщательно подготовиться к длительной конфронтации с империализмом США», — говорилось на патриотической лекции.

Кроме того, издание отмечает, что в последнее время уровень жизни в КНДР стабильно падает. Даже привилегированные рабочие, отправленные в Китай и Россию, чтобы заработать крупные по меркам Северной Кореи деньги, с трудом сводят концы с концами. Такая ситуация происходит из-за действий партийных кураторов, которые оставляют львиную долю иностранной зарплаты подчиненных для Пхеньяна, начиная экономить на питании и проживании сотрудников.

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«Знаю парня, который руководит северокорейскими рабочими. В эти дни он умоляет китайцев предложить хоть какую-нибудь работу. Он говорит, что жилье и еда им не гарантированы. Он даже пообещал, что они будут работать за минимальный гонорар, соглашаясь на любую работу», — сообщил собеседник Radio Free Asia.

Ранее запас удобрений КНДР достиг критических отметок, что могло вызвать массовый голод в обители идей чучхе. Но Ким Чен Ын пошел на отчаянные меры, введя квоты на производство навоза и мочи.