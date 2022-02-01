Фигуристы сборной России прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх

Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в предстоящей зимней Олимпиаде.

Российские фигуристы, включенные в состав сборной на Олимпийские игры в Пекине, сегодня прилетели в столицу Китая. Самолет со спортсменами приземлился ранним утром в аэропорту Шоуду.

Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля. В этот же день с командного турнира стартуют соревнования фигуристов. Сборная России выступит в Пекине под флагом ОКР. На Олимпийских играх 2022 года фигуристы разыграют пять комплектов наград.