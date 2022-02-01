Глава ФБР Рэй заявил, что Китай угрожает экономике США

Пекин представляет для Вашингтона серьезную угрозу в области инноваций и экономической безопасности. Об этом сообщил директор ФБР Кристофер Рэй.

Рэй обратил внимание на периодичность открытия новых дел, которые касаются противодействия китайским разведывательным операциям. Это происходит каждые 12 часов. В качестве примера глава ФБР приводит хакерскую сеть Китая, которая производила атаку на компьютерные системы США.

«Если суммировать то, что видно из наших расследований, более двух тысяч из которых посвящены попыткам китайского правительства украсть нашу информацию или технологии, то окажется, что ни одна страна не представляет более явной угрозы нашим идеям, инновациям и экономической безопасности, чем Китай. Правительство Китая крадет ошеломляющие объемы информации и наносит серьезный, уничтожающий рабочие места ущерб в широком спектре отраслей», — говорит Рэй.

Он добавил, что угроза, исходящая от китайских властей, приобрела новые масштабы, стала более наглой и вредной. Поэтому Вашингтону важно сосредоточиться на ней.