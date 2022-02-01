Sohu: Китай подражает России в ответе на военные провокации США

Американские военные не уверены, что смогут одержать победу над Россией и Китаем в прямом вооруженном противостоянии, поэтому занимаются провокациями у границ, заявили аналитики Sohu.

Они проанализировали последние громкие скандалы, связанные с вторжением эсминцев США в территориальные воды обеих держав, и пришли к выводу, что Пекин реагирует на нарушение собственного суверенитета, опираясь на опыт России.

Напомним, последний случай в Южно-Китайском море произошел буквально несколько дней назад. 20 января американский ракетный эсминец Benfold нарушил границы КНР и приблизился к архипелагу Сиша. Выдворять незваных гостей отправили как морские, так и авиационные силы.

В январе 2021-го китайцы при помощи спутника Гаофэнь-2 обнаружили два летающих вблизи своих границ американских бомбардировщика ВВС США.

«США давно заняли лидирующие позиции в сфере науки и технологий, но на этот раз американские военные наконец-то на себе почувствовали, каково это – быть под наблюдением, и для них это было серьезным поражением. С быстрым развитием технологий и вооруженных сил в азиатских странах будущие военные операции США в регионе встретятся с серьезными ограничениями», – отметили авторы статьи.

facebook.com / Минобороны РФ

А в России тем временем показывают американцам, какого это быть еще и под прицелом. Так, в октябре прошлого года эсминец США Chafee попытался приблизиться к Владивостоку. На требования пограничников покинуть территорию России не реагировал.

Штурман большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» вынужден был пойти на таран. Американцам ничего не оставалось, как развернуться.

«Эсминец радостно ворвался в воды РФ, но, потерпев поражение, отступил, совершенно обескураженный», – восторженно описали ситуацию китайские аналитики.

Еще один подобный случай произошел в конце ноября 2020-го в заливе Петра Великого (Японское море). Но тогда американцы вели себя куда сдержанней. Их военный корабль «Джон Маккейн» на два километра углубился в российские территориальные воды, но ретировался после первого же предостережения от большого противолодочного судна Тихоокеанского флота.

wikipedia.org / US Department of Defense / Public Domain

Провокаций США хватает и на другом конце России — в Черном море. Вашингтон и его главный вассал — Великобритания — регулярно пытаются подобраться ближе к Крымскому полуострову.

Однажды Россия уже преподала наглядный урок и показала, какая участь ожидает тех, кто покусится на ее территории. Так, в январе 2021-го, получив сигнал о заходе в акваторию американского «Дональда Кука» Минобороны РФ отправило ему навстречу сразу шесть самолетов: фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30 и Су-27.

Они имитировали бомбардировки вблизи корабля и пролетали на предельно малой высоте прямо над палубой эсминца.

«Отношение России к военным действиям США очень жесткое: если только американские вооруженные силы нападут на Россию, она обязательно ответит ударом с полной загрузкой ракет», – резюмировали эксперты Sohu.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила новых военных провокаций США во время февральских Олимпийских игр в Пекине.