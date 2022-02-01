МИД России: Вашингтон не получал от Москвы ответ по гарантиям безопасности

Россия не передавала Соединенным Штатам ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме ранее сообщило, что Вашингтон получил ответ от Москвы после предоставления предложений по безопасности. Главной темой письма стала ситуация вокруг Украины.

В МИД России опровергли соответствующую информацию. Москва не передавала Вашингтону ответ на предложения по гарантиям безопасности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках реакции президента РФ Владимира Путина на письмо США. По словам пресс-секретаря, глава государства выскажется, когда посчитает это необходимым.