Самарский медиум Олег Шепс предрек человечеству тяжелые испытания в 2022 году

Безнравственное поведения людей может стать причиной новой масштабной войны в 2022 году. Такое заявление сделал победитель 21 сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс.

По мнению парапсихолога из Самары, 2022 год станет очень тяжелым для всей планеты. Со слов эзотерика, человечество само закрывает для себя варианты благоприятного будущего. Люди становятся все более бездуховными и совершают безнравственные поступки. Именно из-за этого, согласно предсказанию Шепса, уже в этом году может начаться новый конфликт в Европе.

Кроме того, Шепс утверждает, что несмотря на пандемию коронавируса, люди так и не научились следить за своим здоровьем. Многие продолжают следовать пагубным привычкам и не осознают, что из-за них в любой момент может настать время «глобальной мировой чистки», которая придет через недуги и техногенные катастрофы.

«Запомните мои слова: наш образ жизни, наши вредные привычки и наше наплевательское отношение к природе и экологии принесут нам массу испытаний. Ведь никто не торопится что-то менять в привычной картине мира. Мы живем на пороге экологической катастрофы, и только от нас зависит — случится она или нет», — пугающе резюмировал экстрасенс.

instagram.com / @shepsolegofficial

Он добавил, что прогноз касается и России, пускай и в меньшей степени. Молодой экстрасенс также предсказал, что в ближайшие два года страну ждет экономическая стабильность, без резких взлетов и падений.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».