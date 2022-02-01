Армен Саркисян сложил полномочия президента Армении

Полномочия армянского президента Армена Саркисяна были официально прекращены после публикации спикером парламента республики соответствующего протокола, сказано на сайте законодателей.

Глава государства 23 января объявил о своей отставке. Основной причиной такого решения стало отсутствие должных полномочий, которые не позволяли лидеру Армении влиять на ключевых внешние или внутренние процессы страны.

«Считать прекращенными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна», — сказано в протоколе, текст которого обнародовали на официальном сайте парламента.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что правительство уже подбирает кандидатов на пост президента вместо Армена Саркисяна.