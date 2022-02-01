Читатели Daily Mail призвали премьера Британии Джонсона не связываться с Украиной

Таблоид The Daily Mail опубликовал материал о предстоящем визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину. Статья вызвала бурное обсуждение у читателей.

Политик должен был прибыть в Киев 1 февраля в сопровождении министра иностранных дел Лиз Трасс. Однако руководитель ведомства ушла на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом. Пока неизвестно, состоится ли визит премьера на Украину.

Материал вызвал бурное обсуждение среди читателей. Пользователи Сети выразили мнение, что Лондону не следует налаживать отношения с Киевом.

«Британии не надо связываться с Украиной. Это будет второй Афганистан», — отметил Ecolston.

«Может, его там поместят в четвертый реактор в Чернобыле, и он вернется с новой прической», — с иронией добавил Furlow-o-Netflicks.

Другие пользователи посоветовали Джонсону уделить больше внимания ситуации в Великобритании, чем зарубежным визитам.

«А как насчет того, чтобы сначала сосредоточить свое внимание на стране, которой ты должен руководить как следует?» — возмутился NP1982.

«Я сомневаюсь, что многие люди будут одурачены этой внезапной уловкой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от хаоса у Бориса в стране», — отметил Lesley.

Ранее Борис Джонсон заявил, что не намерен покидать занимаемый пост на фоне критики из-за вечеринок в период локдауна. По его словам, пока рано делать выводы по этому вопросу.