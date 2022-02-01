Американский аналитик Ругер призвал США закрыть двери НАТО

Россия не дрогнет, отстаивая свои национальные интересы. В связи с этим НАТО стоит отказаться от политики открытых дверей, пишет журналист Daily Caller Уильям Ругер.

Аналитик напомнил, что Украина превратилась в настоящую горячую точку, вокруг которой страны Альянса стягивают военные силы, так как боятся «вторжения» РФ, пишет «ПолитРоссия».

«Хотя многие расценили бы эти усилия как мудрое заверение для восточных союзников по НАТО, на самом деле эти шаги не нужны и могут усилить опасения России в области безопасности, которые в первую очередь усугубили украинский кризис. Поэтому НАТО и США должны действовать более осторожно и избегать действий, которые могут осложнить ситуацию, включая продвижение по эскалационной лестнице в дорогостоящую войну», — пишет Ругер.

Автор добавил, что Москва не проявляет агрессии в отношении членов НАТО. Россия обеспокоена только продвижением Альянса на восток за счет Украины. Ругер умоляет Вашингтон осознать, что он ведет опасную игру, поддерживая Киев военной помощью. На Украине могут ошибочно предположить, что Вашингтон готов вступить в войну с Россией на ее стороне.

Американский аналитик посоветовал США закрыть двери НАТО и пойти на примирение с РФ. Конфликт вокруг Украины не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, заключил Уильям Ругер.