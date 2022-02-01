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Пушков назвал санкции против России попытками Запада скрыть военное освоение Украины

Политика
Пушков назвал санкции против России попытками Запада скрыть военное освоение Украины

Санкции Запада против РФ имеют цель отодвинуть реакцию Москвы на военное освоение Украины на второй план.

Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков. По его словам, Североатлантический альянс накачивает Украину вооружениями и пытается расшириться на территорию страны. С помощью антироссийских санкций Запад намерен подавить реакцию Москвы на происходящее.

«Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса. В этом их главный смысл», — написал сенатор в Telegram.

Ранее стало известно, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о «вторжении» РФ на Украину злонамеренной пропагандой Госдепа. В свою очередь, руководитель МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва никогда не угрожала украинскому народу.

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