Бывший глава Администрации президента Казахстана перешел в нижнюю палату Парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ерлана Кошанова от должности руководителя Администрации казахстанского лидера. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Это произошло в связи с переходом Кошанова на другую должность. Сейчас политика избрали председателем нижней палаты Парламента Казахстана.

«Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты единогласно избрали председателем Мажилиса Ерлана Кошанова», — говорит пресс-служба Мажилиса.

Ерлан Кошанов получил мандат депутата Мажилиса от партии «Нур Отан» после заявления спикера палаты Нурлана Нигматулина о прекращении полномочий в досрочном порядке.