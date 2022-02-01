Очередная коммунальная авария произошла во Фрунзенском районе Петербурга

Несколько парадных на Будапештской улице в Северной столице с самого утра остались без света из-за очередной аварии на сетях. Технологическое нарушение зафиксировано у дома № 98/1, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На место происшествия прибыли специалисты, которые решили заменить ненадежный участок. Жители дома сообщили, что примерно с 5:30 у них нет света и отопления. Перевести систему подачи горячей воды в штатный режим планируется к 9:30 1 февраля.

Днем ранее аварии на теплосетях также произошли в Выборгском и Центральном районах Петербурга, в результате чего горожане так же остались без отопления. От последствий таких инцидентов страдают тысячи жителей, которые неоднократно обращались к местным властям во главе с губернатором Александром Бегловым с призывом решить эту проблему. Несмотря на многочисленные обращения петербуржцев, ситуация остается плачевной.