Бывший губернатор Петербурга Яковлев попал в больницу с COVID-19

Глава Российского союза строителей и бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев заразился коронавирусом. Во вторник он должен был присутствовать на встрече в Новосибирске.

Члены союза строителей проводят заседание в Новосибирске. Изначально мероприятие должен был провести сам Яковлев, однако ему диагностировали COVID-19. В итоге врачи приняли решение о госпитализации экс-губернатора Северной столицы, передает издание «Петербургский дневник».

«Если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие», — заявил вице-президент союза Анвар Шамузафаров.

Яковлев возглавляет организацию с апреля 2009 года. Ранее он занимал должность министра регионального развития России, а с 1996-го по 2003 год работал на посту губернатора Петербурга.

Проблема с распространением коронавируса в последнее время в Петербурге стоит особенно остро. Город не соответствует сразу трем критериям региона, свободного от коронавируса. Так, в городе наблюдается высокая заболеваемость на 100 тысяч человек, занятость коек с ИВЛ и общая загруженность коечного фонда. При этом еще совсем недавно губернатор Северной столицы Александр Беглов заверял, что Петербург к январю этого года сформирует коллективный иммунитет к болезни.