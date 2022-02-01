Глава МИД Японии: обстановка вокруг Украины может принять крутой поворот

Ситуация вокруг украинского государства может резко измениться вопреки всем стараниям дипломатических сторон. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в ходе пресс-конференции.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что официальный Токио и продолжит сотрудничество по данному вопросу с международным сообществом. По словам Хаяси, японская сторона будет брать во внимание взгляды стран-участниц «Большой семерки».

«Есть вероятность того, что ситуация вокруг Украины может резко измениться даже несмотря на дипломатические усилия заинтересованных сторон», — констатировал глава МИД восточноазиатского государства.

Есимаса Хаяси также напомнил о призыве к находящимся на территории украинского государства гражданам Японии как можно скорее покинуть страну. Он отметил, что для властей безопасность находящихся за рубежом соотечественников является приоритетом.