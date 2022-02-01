Британский политик Лэмми осудил Джонсона за перенос разговора с Путиным

«Теневой» министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми считает, что премьер Борис Джонсон после переноса звонка с президентом России Владимиром Путиным упустил очень «важную дипломатическую возможность».

Западные СМИ накануне писали, что запланированный на понедельник разговор премьера с российским президентом могут перенести на вторник. Министр говорил, что планирует обсудить с Путиным обстановку в Украине.

«В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, созданный им на родине», — отметил Лэмми на своей странице в Twitter.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Великобритания попросила российскую сторону перенести время запланированного разговора между двумя лидерами. Британский премьер Борис Джонсон, комментируя сообщения об отмене звонка, заявил, что переговорит с Владимиром Путиным «как только сможет».