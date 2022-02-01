Сатановский: Запад сам превращает российских бизнесменов в союзников Путина

Коллективный Запад, который во главе с американцами и англичанами борется с русскими, по собственной глупости обеспечивает президенту РФ Владимиру Путину максимум поддержки не только внутри страны, но и в рядах бизнесменов, ведущих дела за ее пределами.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя угрозы главы британского МИД Лиз Трасс в рамках новых санкций конфисковать расположенные в Великобритании активы «близких к Кремлю» российских олигархов.

«Чем чревато идиотское предложение британского МИДа конфисковать собственность живущих в Великобритании олигархов под предлогом обострения ситуации вокруг Украины, так это быстрым формированием слоя русскоязычных корсаров мирового финансового рынка», — пишет по этому поводу Сатановский.

По его словам, это будут люди, которые превосходно разбираются не только в мировом финансовом рынке, но и во всей международной экономике, отлично знают все входы и выходы, и находясь внутри Запада, как системы, обладают такой мотивацией мстить и навыками, которые мало у кого в мире еще можно встретить.

Эти новые корсары – Дрейки, Морганы и Флинты – в состоянии нанести финансово-экономической системе Запада такой удар, с каким она еще никогда не сталкивалась, уверен политолог.

«И поделом. Не стоит Британии шутить таким образом с людьми, которые составили себе миллиардные состояния на переломе эпох, когда Советский Союз трансформировался в то, чем его территория сегодня является, — подчеркивает Сатановский. — Те из них, кто выжил и устоял в междоусобных схватках времен приватизации и передела собственности последних 30 лет, обладают такой деловой и человеческой хваткой, которая западным предпринимателям и политикам и не снилась».

Эти люди, предупреждает эксперт, умеют действовать и по правилам, и без правил. Они используют любую возможность, которую предоставит им судьба, или создадут эту возможность сами, перекроив мир под себя.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Если англичане хотят конфисковать у них деньги и собственность, то пусть попытаются эта сделать, предлагает Сатановский.

«Называется: пугать русского ежа голой британской з-дницей. Очень остроумно. При этом вспоминается опыт самой Британии, когда она с Испанской империей бодалась. Так ей флибустьеры в этом помогли… И ведь их тоже в основном сама Испания и наплодила со своей борьбой против евреев, мавров и еретиков», — напоминает эксперт.

А сейчас, по его словам, коллективный Запад во главе с США и Британией, пытается бороться с русскими и хочет каким-то образом «построить» российского президента Владимира Путина. Но вместо этого, они по собственной тупости, лишь обеспечивают Путину не только максимальную поддержку среди населения России, но и союзников в лице бизнесменов, которые до сих пор старались дистанцироваться от государства и держали деньги вне досягаемости отечественной юрисдикции.