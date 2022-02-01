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Правозащитники ФБР призвали Байдена сократить численность федеральных тюрем

Общество
Правозащитники ФБР призвали Байдена сократить численность федеральных тюрем

Американскому лидеру Джозефу Байдену, провалившему обещанную реформу тюремных наказаний, следует уменьшить количество исправительных учреждений в США. Соответствующий призыв озвучили правозащитники российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

В своих предвыборных обещаниях Байден уверял в необходимости сократить численность федеральных тюрем более, чем в два раза. Американское общество приняло такие лозунги с надеждой, поскольку проблема с пенитенциарными учреждениями остро стоит в государстве. Несмотря на это, преемник Дональда Трампа находится в Овальном кабинете уже второй год, а эти слова так и остались на уровне обещаний.

О необходимости проведения тюремной реформы неоднократно заявляли американские эксперты, общественники и политики, пишет Федеральное агентство новостей. Заключенные в США сталкиваются с жестоким произволом со стороны стражей порядка, постоянными болезнями из-за низкого уровня развития здравоохранения и неудовлетворительным состоянием камер.

В связи с этим ФБР, основанный при поддержке российского бизнесмена Евгения Пригожина, призвал Байдена сократить количество федеральных тюрем в Соединенных Штатах, что поможет оставить позади страдания американского народа. Кроме того, нужно направить бюджетные деньги в правильное русло и решить проблему содержания тюремщиков. В противном случае действующий глава США будет править страной с накаляющимся тюремным бумом.

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