Американскому лидеру Джозефу Байдену, провалившему обещанную реформу тюремных наказаний, следует уменьшить количество исправительных учреждений в США. Соответствующий призыв озвучили правозащитники российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

В своих предвыборных обещаниях Байден уверял в необходимости сократить численность федеральных тюрем более, чем в два раза. Американское общество приняло такие лозунги с надеждой, поскольку проблема с пенитенциарными учреждениями остро стоит в государстве. Несмотря на это, преемник Дональда Трампа находится в Овальном кабинете уже второй год, а эти слова так и остались на уровне обещаний.

О необходимости проведения тюремной реформы неоднократно заявляли американские эксперты, общественники и политики, пишет Федеральное агентство новостей. Заключенные в США сталкиваются с жестоким произволом со стороны стражей порядка, постоянными болезнями из-за низкого уровня развития здравоохранения и неудовлетворительным состоянием камер.

В связи с этим ФБР, основанный при поддержке российского бизнесмена Евгения Пригожина, призвал Байдена сократить количество федеральных тюрем в Соединенных Штатах, что поможет оставить позади страдания американского народа. Кроме того, нужно направить бюджетные деньги в правильное русло и решить проблему содержания тюремщиков. В противном случае действующий глава США будет править страной с накаляющимся тюремным бумом.