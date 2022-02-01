Корнилов: Россия должна жестко и зеркально ответить на британские санкции

Российские бизнесмены, которые в случае, если Великобритания введет обещанные санкции и конфискует их активы на своей территории, должны будут пенять лишь на себя самих, так как президент РФ предупреждал их об этом много лет назад.

Такое мнение высказал известный публицист и политолог Владимир Корнилов, комментируя заявление главы британского МИД Лиз Трасс о том, что Лондон может в рамках очередного пакета антироссийских санкций конфисковать активы «близких к Кремлю» российских олигархов.

«Глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что от их новых санкций не спрятаться никому из «тех, кто поддерживает российский режим». О, так мы здесь тоже уже можем захватывать имущество тех, кто поддерживает британский или американский режимы? Ох, представляю, какой вой на Гримпенской трясине начнется, когда Россия ответит тем же, — написал Корнилов в своем Telegram-канале. — Ну, а российским бизнесменам, которые не избавились от британских активов, остается пенять на себя. Путин их давно предупреждал».

Кроме того, развивая данную тему в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт», политолог добавил, что Владимир Путин еще в 2000-х годах говорил, что для российских богачей небезопасно держать в Британии деньги и приобретать там недвижимость, так как «всем понятно, чем это кончится».

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Однако, если Москва решит ответить Лондону зеркальными санкциями, Россия выиграет, так как на ее территории британский бизнес распространен гораздо больше, чем российский – в Великобритании, добавил Корнилов.

«Я знаю немало крупных финансовых промышленных английских корпораций, заводов в РФ, которые страна может временно «присвоить себе», если подобные действия будут совершаться против отечественных предприятий и предпринимателей в Соединенном Королевстве», — подчеркнул политолог.

Если Великобритания действительно введет такие жесткие антироссийские санкции, о которых заявила Лиз Трасс, Москва обязательно должна ответить соразмерно, а не играть в игру «мы не будем действовать также, как они, и трогать их бизнес», добавил Владимир Корнилов в заключение.