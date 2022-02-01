Президент России Путин и премьер-министр Венгрии Орбан проведут очную встречу в Москве

Президент России Владимир Путин 1 февраля встретится в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для обсуждения актуальных европейских проблем и двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что визит Орбана очень важен. По его словам, Москва рассчитывает на плодотворную встречу и импонирует странам, имеющим индивидуальный подход к удовлетворению собственных национальных интересов и самостоятельному выбору союзников.

По словам Кремля, главными темами предстоящего саммита станет развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, стороны переговоров намерены обменяться мнениями по поводу безопасности Европы. По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция.