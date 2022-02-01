Спасатели тушат горящее здание в Красном Селе

Пламя вспыхнуло в здании около проспекта Красных Командиров в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В ликвидации пожара принимают участие силы МЧС, сообщили в Telegram-канале «78 | НОВОСТИ».

Информации о площади пожара и наличии пострадавших не поступало. Неизвестно также, что послужило причиной крупного возгорания.

«Около проспекта Красных Командиров в Красном Селе загорелось здание. На месте работают спасатели, информация о пострадавших уточняется», — следует из сообщения в Telegram.

В последнее время в Северной столице участилось число пожаров. Больше всего петербуржцев волнуют постройки, которые представляют историческую ценность и могут быть полностью уничтожены огнем. Они неоднократно призывали петербургские власти во главе с губернатором Александром Бегловым решить столь острую проблему провести реставрацию в постройках и обеспечить им охрану. Несмотря на многочисленные письма, чиновники так и не ответили на большинство обращений граждан.