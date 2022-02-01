Госдеп: США скрывают суть новых санкций во избежание подготовки России к ним

Белый дом целенаправленно держит в секрете содержание новых антироссийских санкций, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Если Россия не будет знать подробностей новых ограничений, то не сможет смягчить их воздействие, пояснил Прайс в ходе брифинга.

«Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст России возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций», — отметил он.

По словам представителя Госдепа, готовящиеся санкции станут «беспрецедентными с точки зрения их масштабов и потенциального ущерба». Вместе с этим он добавил, что американская сторона будет пытаться разрешить разногласия с Москвой путем диалога и дипломатии.

Накануне в Белом доме подтвердили, что правительство США подготовило санкции против российских чиновников и членов их семей. В тот же день исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что ЕС тоже готовит пакет персональных, экономических и торговых ограничений.