Виталий Милонов возмутился внесением себя в санкционный список Польши

Депутат Госдумы Виталий Милонов попал в санкционный список Польши. Теперь политик не может въезжать на территорию стран шенгенского договора и Евросоюза.

Милонов остался крайне недоволен таким действиями Варшавы. По его словам, объективных причин для введения санкций не было. Однако ситуацию парламентарий связал со своей позицией по поводу кризиса с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей, которую он неоднократно высказывал в прошлом году, пишет Федеральное агентство новостей.

«Я возмущен действиями польских властей, которые без уведомления и без официального объяснения внесли меня в подобный санкционный список», — прокомментировал ситуацию депутат.

По его словам, таким образом Варшава продолжает антироссийскую политику. Действия польских властей Милонов назвал недопустимым и призвал дать им объективную оценку.

Милонов находился на польско-белорусской границе в конце прошлого года. Политик помогал белорусским властям обеспечить максимальный комфорт для нелегальных мигрантов, застрявших между двумя государствами и выдвигал свои версии возникновения кризиса.