Глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила положительный результат теста на COVID-19

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заразилась коронавирусом перед запланированной поездкой в Киев. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

В МИД сообщили, что Трасс должна была 1 февраля приехать в Киев вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Теперь главе британского внешнеполитического ведомства в соответствии с законами страны придется уйти на семидневную самоизоляцию.

«Сегодня вечером сданный мной анализ на COVID дал положительный результат. К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома в период изоляции», — заявила Трасс, выступив перед этим в Палате общин парламента Великобритании.

Министр иностранных дел также планировала в ближайшие две недели посетить Москву с рабочим визитом. В ее графике была запланирована встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. Вероятно, эту встречу тоже перенесут до полного выздоровления Трасс.