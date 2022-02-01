Власти Польши внесли Виталия Милонова в санкционный список

Депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов попал в черный список Польши. По данным Федерального агентства новостей, Варшава внесла политика в санкционный визовый перечень.

Согласно ограничениям, Милонову запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также в страны шенгенского договора. Что спровоцировало польские власти на такой шаг — не уточняется.

Осенью прошлого года ситуация на границе Белоруссии и Польши сильно обострилась. Из-за наплыва мигрантов, стремящихся в страны ЕС, начался кризис. Польша активно обвиняла в происходящем Белоруссию. Однако генсек ООН Антониу Гутерреш, изучив ситуацию, подтвердил, что Минск не является источником или причиной потоков беженцев.

На фоне происходящего Милонов публично высказывал поддержку белорусской стороне. Депутат даже выезжал на проблемную территорию, чтобы помочь властям республики облегчить жизнь мигрантов. Особенно Милонов оказывал поддержку детям, оказавшимся среди хаоса, который происходил на польско-белорусской границе.