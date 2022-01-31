Премьер Великобритании Джонсон отложил переговоры с Путиным

Переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы России Владимира Путина отложены. Они могут состояться 1 февраля, пишет Bloomberg.

Информацию о переносе разговора с российским президентом сообщил представитель Бориса Джонсона Макс Блейн. Изначально диалог должен был состояться 31 января, а затем британский премьер-министр собирался посетить Украину и встретиться с лидером страны Владимиром Зеленским.

«Я побеседую с президентом Путиным, как только смогу», — заявил Борис Джонсон.

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным могли перенести из-за скандала, связанным с вечеринками Бориса Джонсона. Они проводились на Даунинг-стрит в период локдауна в стране. Сейчас полиция Лондона проводит проверку. Расследованием занимается старшая сотрудница аппарата парламента Великобритании Сью Грей.