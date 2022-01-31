Байден позитивно оценил переговоры с Зеленским

Переговоры между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским прошли продуктивно. Об этом заявил американский лидер.

Телефонная беседа политиков прошла в понедельник. По словам Байдена, дипломатические процессы между Вашингтоном и Киевом не прекращаются и продолжают развиваться. Он также добавил, что Соединенные Штаты готовы к любому развитию ситуации вокруг Украины.

«У нас был продуктивный разговор с президентом Зеленским, мы продолжаем беспрерывно участвовать в дипломатии», — рассказал Байден.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал разговор Зеленского и Байдена. По словам дипломата, американская сторона заинтересована в скорейшем урегулировании напряженной обстановки.